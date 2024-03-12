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Казахстан планирует увеличить транзит нефти по BTC на 47%

Казахстан планирует увеличить транзит нефти по BTC на 47% Соглашение о поэтапном увеличении объемов транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджана предусматривает увеличение объемов отгрузки казахстанской нефти по маршруту Актау-Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) до 2,2 млн тонн в год.
Энергетика
12 марта 2024 г. 12:30
Казахстан планирует увеличить транзит нефти по BTC на 47%

Соглашение о поэтапном увеличении объемов транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджана предусматривает увеличение объемов отгрузки казахстанской нефти по маршруту Актау-Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) до 2,2 млн тонн в год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанскую компанию "КазМунайГаз".

11 марта АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписали в Баку соглашение о поэтапном увеличении объемов транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджана и меморандум о стратегическом сотрудничестве по купле-продаже казахстанской нефти.

Двусторонние документы подписали председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев и президент SOCAR Ровшан Наджаф в присутствии президентов Азербайджана и Казахстана.

В рамках данного Соглашения стороны продолжат обсуждение вопросов снижения тарифов на транспортировку по маршруту Актау – Баку – Тбилиси – Джейхан, а также транспортировки казахстанской нефти по маршруту Баку-Супса.

Напомним, в 2022 году КМГ и SOCAR заключили Соглашение о транзите нефти по маршруту Актау – Баку – Тбилиси - Джейхан с ежегодным объемом в 1,5 млн тонн.

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Версия на английском языке KazMunayGas, SOCAR sign agreement on phased increase in transit volumes
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan BTC ilə neft tranzitini 47 %-ə yaxın artırmağı planlaşdırır

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