Казахстан планирует увеличить транзит нефти по BTC на 47%

Соглашение о поэтапном увеличении объемов транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджана предусматривает увеличение объемов отгрузки казахстанской нефти по маршруту Актау-Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) до 2,2 млн тонн в год.

Соглашение о поэтапном увеличении объемов транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджана предусматривает увеличение объемов отгрузки казахстанской нефти по маршруту Актау-Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) до 2,2 млн тонн в год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанскую компанию "КазМунайГаз".

11 марта АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписали в Баку соглашение о поэтапном увеличении объемов транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджана и меморандум о стратегическом сотрудничестве по купле-продаже казахстанской нефти.

Двусторонние документы подписали председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев и президент SOCAR Ровшан Наджаф в присутствии президентов Азербайджана и Казахстана.

В рамках данного Соглашения стороны продолжат обсуждение вопросов снижения тарифов на транспортировку по маршруту Актау – Баку – Тбилиси – Джейхан, а также транспортировки казахстанской нефти по маршруту Баку-Супса.

Напомним, в 2022 году КМГ и SOCAR заключили Соглашение о транзите нефти по маршруту Актау – Баку – Тбилиси - Джейхан с ежегодным объемом в 1,5 млн тонн.