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Казахстан планирует снизить добычу нефти в 2022 году до 85,7 млн тонн

Казахстан планирует снизить добычу нефти в 2022 году до 85,7 млн тонн Власти Казахстана планируют снизить добычу нефти в 2022 году с ранее прогнозированных 87,5 млн тонн до 85,7 млн тонн.
Энергетика
5 апреля 2022 г. 09:14
Казахстан планирует снизить добычу нефти в 2022 году до 85,7 млн тонн

Власти Казахстана планируют снизить добычу нефти в 2022 году с ранее прогнозированных 87,5 млн тонн до 85,7 млн тонн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров.

"Мы увеличили прогноз цены на нефть с 60 до 90 долларов за баррель в 2022 году. По добыче нефти [прогнозируется] небольшое снижение до 85,7 млн тонн, но идет компенсация за счет более высокой цены", - рассказал Куантыров.

Ранее Министерство энергетики Казахстана планировало, что добыча нефти в 2022 году составит 87,5 млн тонн.

Министр также сообщил, что в бюджет 2022 года заложен курс национальной валюты в 460 тенге за доллар.

Объем добычи нефти в Казахстане по итогам 2021 года составил 85,9 млн тонн. Добыча нефти в Казахстане в 2020 году составила 85,7 млн тонн.

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