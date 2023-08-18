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Казахстан планирует поставить в Германию 1,2 млн тонн нефти в 2024 году

Казахстан планирует поставить в Германию 1,2 млн тонн нефти в 2024 году "Карачаганак петролеум оперейтинг" (KPO) планирует транспортировать по нефтепроводу "Дружба" 1,2 млн тонн нефти в 2024 году.
Энергетика
18 августа 2023 г. 10:53
Казахстан планирует поставить в Германию 1,2 млн тонн нефти в 2024 году

"Карачаганак петролеум оперейтинг" (KPO) планирует транспортировать по нефтепроводу "Дружба" 1,2 млн тонн нефти в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил заместитель генерального директора "КазТрансОйла" Амиржан Оспанов.

"Согласно полученным заявкам от грузоотправителей на 2024 год, "Карачаганак петролеум оперейтинг" планирует 1,2 млн тонн нефтив 2024 году транспортировать в данном направлении (поста "Адамова застава")", - сказал он.

Казахстан начал поставки нефти в Германию через нефтепровод "Дружба" в рамках проводимой работы по диверсификации маршрутов экспорта своей нефти.

В августе текущего года планируется поставить 100 тыс. тонн нефти.

По данным Минэнерго, в период с 3 по 5 августа 2023 года на нефтеперекачивающую станцию "Большой Чаган" была принята нефть в количестве 11,6 тыс. тонн, остальной объем будет принят с 6 по 29 августа.

По состоянию на начало июля Казахстан транспортировал в Германию 290 тыс. тонн нефти. На 2023 год у казахстанской компании "КазТрансОйл" (КТО) имеется квота от российской "Транснефти" на прокачку 1,2 млн тонн сырья в Германию. Первая партия была отгружена в феврале.

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