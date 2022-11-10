Казахстан планирует отгружать 1,5 млн тонн нефти по нефтепроводу БТД

Казахстан с будущего года планирует начать отгружать 1,5 млн тонн нефти в год по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Казахстан с будущего года планирует начать отгружать 1,5 млн тонн нефти в год по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг журналистам премьер-министр республики Алихан Смаилов.

"В частности, через Баку-Тбилиси-Джейхан у нас сейчас есть договоренность с 1 января следующего года 1,5 млн тонн нефти грузить в этом направлении, и прорабатывается дальнейшее его увеличение до 6-6,5 млн тонн", - сказал он.

По его словам, в рамках диверсификации экспорта нефти в Казахстане разработана специальная дорожная карта. "В частности, это направление через Актауский порт на порт Баку и оттуда в направлении трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Также [трубопровод] Баку-Супса - это в Грузии и Баку - Батуми, где имеется наш терминал в порту. Плюс есть направление по железной дороге из Атырау в сторону Батуми и в сторону Узбекистана. А также есть направление КНР. По всем этим направлениям сейчас ведется работа по расширению и по увеличению потенциала экспорта нефти", - отметил глава правительства.