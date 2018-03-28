Казахстан планирует освоить 4 новых месторождения

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ На казахстанском шельфе Каспия планируется начать разработку еще четырех перспективных структур.

Как сообщает Report со ссылкой на Kazinform, об этом сказал управляющий директор консорциума North Caspian Operating Company N.V. (NCOC) Бруно Жарден.

Эти структуры находятся поблизости от гигантского месторождения "Кашаган" в Атырауской области.

В то же время консорциум North Caspian Operating Company N.V. продолжает оценивать варианты развития будущих этапов освоения месторождения "Кашаган".

Он отметил, что компания завершает значительные исследования по выбору концепции потенциального совместного освоения месторождений "Каламкас-море" и близлежащего месторождения "Хазар": "В то же время мы продолжаем изучать возможности синергии для разработки месторождений "Актоты" и "Кайран", включая возможности их разработки совместно с будущими этапами освоения месторождения "Кашаган".

В настоящее время добыча нефти на месторождении "Кашаган" достигла 300 тыс. баррелей в сутки.