Казахстан планирует нарастить поставки своей нефти через Азербайджан

Власти Казахстана намерены увеличить объемы нефти, экспортируемой из республики через Азербайджан.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на брифинге для СМИ по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Особое внимание мы уделили наращиванию сотрудничества в области энергетики. Сегодня нашей приоритетной задачей является дальнейшая диверсификация поставок энергоресурсов на мировые рынки. Как вы знаете, благодаря нашим договоренностям в этом году через Азербайджан состоялась отправка первой партии казахстанской нефти. Следующий шаг - увеличение объемов поставок и придание им долгосрочного, стабильного характера", - цитирует Токаева его пресс-служба.
Он также отметил значение полноценного раскрытия потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута. "Речь идет о совершенствовании логистических услуг, создании единых транспортных операторов, модернизации технических и тарифных условий, устранении административных барьеров и формировании замкнутого логистического цикла. Большое значение также имеет эффективная реализация дорожной карты по развитию Среднего коридора на 2022-2027 годы. Мы согласились, что важно в полной мере использовать возросший интерес к данному маршруту и привлечь к его инфраструктурному развитию третьи страны. Все эти меры, а также тесное взаимодействие с нашими международными партнерами позволят гарантировать стабильность и оперативность доставки грузов по направлению Восток-Запад", - считает президент Казахстана.
Токаев напомнил, что в настоящее время ведется активная работа по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря между двумя странами. "Учитывая стратегическое значение этого проекта, мы поручили обеспечить его своевременный запуск. Наряду с этим, азербайджанские партнеры приглашаются к реализации совместных проектов в области цифровизации государственных услуг, а также к использованию казахстанских площадок IT-стартапов. Большой задел имеется и по линии финансового сотрудничества", - подчеркнул глава государства.