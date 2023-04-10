Казахстан планирует нарастить поставки своей нефти через Азербайджан

Власти Казахстана намерены увеличить объемы нефти, экспортируемой из республики через Азербайджан.

Власти Казахстана намерены увеличить объемы нефти, экспортируемой из республики через Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на брифинге для СМИ по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Особое внимание мы уделили наращиванию сотрудничества в области энергетики. Сегодня нашей приоритетной задачей является дальнейшая диверсификация поставок энергоресурсов на мировые рынки. Как вы знаете, благодаря нашим договоренностям в этом году через Азербайджан состоялась отправка первой партии казахстанской нефти. Следующий шаг - увеличение объемов поставок и придание им долгосрочного, стабильного характера", - цитирует Токаева его пресс-служба.

Он также отметил значение полноценного раскрытия потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута. "Речь идет о совершенствовании логистических услуг, создании единых транспортных операторов, модернизации технических и тарифных условий, устранении административных барьеров и формировании замкнутого логистического цикла. Большое значение также имеет эффективная реализация дорожной карты по развитию Среднего коридора на 2022-2027 годы. Мы согласились, что важно в полной мере использовать возросший интерес к данному маршруту и привлечь к его инфраструктурному развитию третьи страны. Все эти меры, а также тесное взаимодействие с нашими международными партнерами позволят гарантировать стабильность и оперативность доставки грузов по направлению Восток-Запад", - считает президент Казахстана.

Токаев напомнил, что в настоящее время ведется активная работа по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря между двумя странами. "Учитывая стратегическое значение этого проекта, мы поручили обеспечить его своевременный запуск. Наряду с этим, азербайджанские партнеры приглашаются к реализации совместных проектов в области цифровизации государственных услуг, а также к использованию казахстанских площадок IT-стартапов. Большой задел имеется и по линии финансового сотрудничества", - подчеркнул глава государства.