Казахстан планирует нарастить добычу нефти до 100 млн тонн к 2028 году

Власти Казахстана планируют увеличить добычу нефти до 100 млн тонн в 2028 году.

Власти Казахстана планируют увеличить добычу нефти до 100 млн тонн в 2028 году.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил на пленарном заседании Сената (верхней палаты парламента) министр национальной экономики Алибек Куантыров.

"За основу формирования прогноза (социально-экономического развития страны) взят базовый сценарий при цене на нефть в 80 долларов за баррель… Во всех базовых отраслях экономики ожидается положительная динамика. За счет расширения добычи на месторождениях "Кашаган", "Тенгиз" и "Карачаганак" добыча нефти превысит 100 млн тонн", - сказал Куантыров, представляя прогноз социально-экономического развития страны на 2024-2028 годы и Закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024-2026 годы".

Согласно прогнозам, объем добычи нефти вырастет с 95,4 млн тонн в 2024 году до 102 млн тонн в 2028 году.

При этом реальный рост ВВП Казахстана прогнозируется на уровне 5,3% в 2024 году с последующим увеличением до 6% в 2026-2028 годах.