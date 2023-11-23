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Казахстан планирует нарастить добычу нефти до 100 млн тонн к 2028 году

Казахстан планирует нарастить добычу нефти до 100 млн тонн к 2028 году Власти Казахстана планируют увеличить добычу нефти до 100 млн тонн в 2028 году.
Энергетика
23 ноября 2023 г. 09:40
Казахстан планирует нарастить добычу нефти до 100 млн тонн к 2028 году

Власти Казахстана планируют увеличить добычу нефти до 100 млн тонн в 2028 году.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил на пленарном заседании Сената (верхней палаты парламента) министр национальной экономики Алибек Куантыров.

"За основу формирования прогноза (социально-экономического развития страны) взят базовый сценарий при цене на нефть в 80 долларов за баррель… Во всех базовых отраслях экономики ожидается положительная динамика. За счет расширения добычи на месторождениях "Кашаган", "Тенгиз" и "Карачаганак" добыча нефти превысит 100 млн тонн", - сказал Куантыров, представляя прогноз социально-экономического развития страны на 2024-2028 годы и Закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024-2026 годы".

Согласно прогнозам, объем добычи нефти вырастет с 95,4 млн тонн в 2024 году до 102 млн тонн в 2028 году.

При этом реальный рост ВВП Казахстана прогнозируется на уровне 5,3% в 2024 году с последующим увеличением до 6% в 2026-2028 годах.

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Версия на английском языке Kazakhstan plans to increase oil production to 100M tons by 2028

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