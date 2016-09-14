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    Казахстан планирует начать добычу на месторождении "Кашаган" в октябре

    Нурсултан Назарбаев считает приемлемыми нынешние цены на нефть для начала нефтедобычи

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Добыча нефти на Кашагане может начаться в октябре 2016 года. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Казинформ, об этом сообщил журналистам президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, находящийся в рабочей поездке по Акмолинской области.

    "Сегодняшняя цена нефти, то есть, 50 долларов за баррель, нас удовлетворяет. В будущем эта цена может измениться в лучшую сторону. Поэтому мы в этом году запустим Кашаган. Может быть, в октябре. Кроме того, будет расширяться Тенгиз", - сказал Н.Назарбаев.

    Президент также призвал сельхозтоваропроизводителей в рамках празднования 25-летия независимости уделить внимание социальной сфере, содействовать улучшению положения сельских жителей.

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