О нас
Report Georgia

Казахстан перевыполнил сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Казахстан перевыполнил сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти В августе - сентябре планируется добыча на уровне, достаточном для компенсации превышения добычи в предыдущие месяцы
Энергетика
0
3 июля 2020 г. 11:34
Казахстан перевыполнил сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Казахстан выполнил в июне обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 105%.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства энергетики.

"По предварительным данным, добыча нефти без учета конденсата в июне текущего года составила 5,3 млн тонн, или 1,29 млн баррелей в сутки. Уровень выполнения обязательств по соглашению ОПЕК+ в июне составил 105%", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, в августе - сентябре этого года планируется добыча на уровне, достаточном для компенсации превышения добычи в предыдущие месяцы. Ранее в ведомстве сообщили, что Казахстан в мае исполнил соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 71%.

Ранее по соглашению ОПЕК+, предусматривающему коллективное сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае - июне, Казахстан взял на себя обязательства сократить добычу на 390 тыс. баррелей в сутки. Шестого июня Казахстан поддержал продление соглашения ОПЕК+ на прежних уровнях добычи на один месяц - до конца июля.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Казахстан снизил прогноз по добыче нефти в 2020 году
Казахстан снизил прогноз по добыче нефти в 2020 году
3 июля 2020 г. 11:28
Построенный в охранной зоне нефтепровода дом препятствовал ликвидации аварии
Построенный в охранной зоне нефтепровода дом препятствовал ликвидации аварии
3 июля 2020 г. 10:23
Азербайджанская нефть торгуется за 44 доллара
Азербайджанская нефть торгуется за 44 доллара
3 июля 2020 г. 10:20
Цена нефти Brent превысила $43
Цена нефти Brent превысила $43
2 июля 2020 г. 23:05
Пярвиз Шахбазов: Азербайджан привержен обязательствам ОПЕК+
ФотоПярвиз Шахбазов: Азербайджан привержен обязательствам ОПЕК+
2 июля 2020 г. 17:15
Общие активы Южного газового коридора возросли
Общие активы "Южного газового коридора" возросли
2 июля 2020 г. 17:10
SOCAR экспортировал в Россию 33 тыс. тонн нефтехимической продукции
SOCAR экспортировал в Россию 33 тыс. тонн нефтехимической продукции
2 июля 2020 г. 15:47
Азербайджан планирует добыть 38 млрд кубометров газа в этом году
Азербайджан планирует добыть 38 млрд кубометров газа в этом году
2 июля 2020 г. 15:47
Россия и Азербайджан подпишут меморандум в сфере энергетики
Россия и Азербайджан подпишут меморандум в сфере энергетики
2 июля 2020 г. 15:42
Новак: Глобальные инвестиции в нефтяную сферу упадут на треть
Новак: Глобальные инвестиции в нефтяную сферу упадут на треть
2 июля 2020 г. 15:26

Последние новости

12:35
Больницы Хьюстона переполнены из-за роста случаев COVID-19 Другие страны
12:16
Гусейн Абдуллаев: Моя самая большая мечта - поступить в БВШН Наука и образование
12:12
Большой фестиваль мультфильмов открывается онлайн Искусство
11:59
Премьер Франции ушел в отставку Другие страны
11:55
В России за сутки умерли 176 пациентов с COVID-19 В регионе
11:35
ФотоУкраина поблагодарила Азербайджан Внешняя политика
11:35
Швейцария ввела ограничения на поездки в Азербайджан Туризм
11:34
Казахстан перевыполнил сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти Энергетика
11:31
Посты ликвидированы, как будет регулироваться передвижение автомобилей? Происшествия
11:17
Эрмитаж начнет принимать посетителей с 15 июля Искусство
11:14
Европейские банки создают новую платежную систему Финансы
11:13
Президент Молдовы намерен распустить парламент Другие страны
11:12
Завтра на улицах Баку проведут очередную дезинфекцию Здравоохранение
11:03
Испания откроет границы с 12 странами, которые рекомендовал ЕС Туризм
10:58
В Азербайджане растет число зараженных COVID-19: в чем неэффективность предпринимаемых мер? Здравоохранение