Казахстан перевыполнил сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

В августе - сентябре планируется добыча на уровне, достаточном для компенсации превышения добычи в предыдущие месяцы

Казахстан выполнил в июне обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 105%.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства энергетики.

"По предварительным данным, добыча нефти без учета конденсата в июне текущего года составила 5,3 млн тонн, или 1,29 млн баррелей в сутки. Уровень выполнения обязательств по соглашению ОПЕК+ в июне составил 105%", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, в августе - сентябре этого года планируется добыча на уровне, достаточном для компенсации превышения добычи в предыдущие месяцы. Ранее в ведомстве сообщили, что Казахстан в мае исполнил соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 71%.

Ранее по соглашению ОПЕК+, предусматривающему коллективное сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае - июне, Казахстан взял на себя обязательства сократить добычу на 390 тыс. баррелей в сутки. Шестого июня Казахстан поддержал продление соглашения ОПЕК+ на прежних уровнях добычи на один месяц - до конца июля.