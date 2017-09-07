Казахстан перевыполнил обязательства в рамках пакта ОПЕК+ в августе

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Казахстан в августе перевыполнил обязательства в рамках договорённостей ОПЕК и нефтедобывающих стран, не входящих в картель.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил журналистам министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

Отметим, что в рамках пакта ОПЕК+ Астана обещала снизить производство на 20 000 баррелей в сутки от показателя в 1,7 млн баррелей в сутки, зафиксированного в ноябре 2016 года, до 1,680 млн баррелей в сутки. Эта цифра в августе составила 1,643 млн баррелей в сутки.