Казахстан ожидает возобновления полноценной работы КТК в октябре

Восстановление полноценного функционирования Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) ожидается в октябре.

Восстановление полноценного функционирования Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) ожидается в октябре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

"На сегодня на Каспийском трубопроводном консорциуме из трех выносных причальных устройств работает одно. Ввиду ремонтных работ на Кашагане работы одного выносного причального устройства КТК достаточно для текущих объемов. Полноценная работа Каспийского трубопроводного консорциума ожидается в октябре текущего года", - сказал он.

Как отметил министр, в январе-сентябре этого года объем добычи нефти на Кашаганском месторождении составил 8,7 млн тонн, или 83% к плану. "Данное снижение обусловлено выходом из строя газосепарационной установки на заводе "Болашак", имевшим место в августе текущего года. Оператором проводятся ремонтные работы по скорейшему восстановлению уровня добычи, на сегодня месторождение работает наполовину от своей мощности", - пояснил он.

7 сентября пресс-служба национальной компании Казахстана "Казмунайгаз" сообщила, что отгрузка казахстанской нефти на морском терминале КТК осуществляется стабильно. Там напомнили, что 5 и 17 августа два выносных причальных устройства были выведены из эксплуатации в связи с обнаружением трещины в зоне опоры танка плавучести.