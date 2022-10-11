О нас

Казахстан ожидает возобновления полноценной работы КТК в октябре

Казахстан ожидает возобновления полноценной работы КТК в октябре Восстановление полноценного функционирования Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) ожидается в октябре.
Энергетика
11 октября 2022 г. 09:15
Казахстан ожидает возобновления полноценной работы КТК в октябре

Восстановление полноценного функционирования Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) ожидается в октябре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

"На сегодня на Каспийском трубопроводном консорциуме из трех выносных причальных устройств работает одно. Ввиду ремонтных работ на Кашагане работы одного выносного причального устройства КТК достаточно для текущих объемов. Полноценная работа Каспийского трубопроводного консорциума ожидается в октябре текущего года", - сказал он.

Как отметил министр, в январе-сентябре этого года объем добычи нефти на Кашаганском месторождении составил 8,7 млн тонн, или 83% к плану. "Данное снижение обусловлено выходом из строя газосепарационной установки на заводе "Болашак", имевшим место в августе текущего года. Оператором проводятся ремонтные работы по скорейшему восстановлению уровня добычи, на сегодня месторождение работает наполовину от своей мощности", - пояснил он.

7 сентября пресс-служба национальной компании Казахстана "Казмунайгаз" сообщила, что отгрузка казахстанской нефти на морском терминале КТК осуществляется стабильно. Там напомнили, что 5 и 17 августа два выносных причальных устройства были выведены из эксплуатации в связи с обнаружением трещины в зоне опоры танка плавучести.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Стоимость азербайджанской нефти снизилась до 102 долларов
Стоимость азербайджанской нефти снизилась до 102 долларов
11 октября 2022 г. 09:20
Алжир начал добычу газа на двух месторождениях на востоке страны
Алжир начал добычу газа на двух месторождениях на востоке страны
11 октября 2022 г. 08:33
Эрдоган: Мы начали работу с Азербайджаном по увеличению мощности TANAP до 32 млрд кубометров
Эрдоган: Мы начали работу с Азербайджаном по увеличению мощности TANAP до 32 млрд кубометров
10 октября 2022 г. 22:33
Азербайджан и Молдова обсудили расширение экономических связей
Азербайджан и Молдова обсудили расширение экономических связей
10 октября 2022 г. 20:00
Газопровод из Нигерии в Марокко поможет Европе справиться с энергокризисом
Газопровод из Нигерии в Марокко поможет Европе справиться с энергокризисом
10 октября 2022 г. 17:38
Оператор Северного потока-2 снизил давление в газопроводе
Оператор "Северного потока-2" снизил давление в газопроводе
10 октября 2022 г. 17:29
Венгрия и Сербия построят нефтепровод для поставок российского топлива
Венгрия и Сербия построят нефтепровод для поставок российского топлива
10 октября 2022 г. 16:28
Вице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
ФотоВице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
10 октября 2022 г. 15:47
Американская компания покупает 10% мощностей нового газопровода IGB
Американская компания покупает 10% мощностей нового газопровода IGB
10 октября 2022 г. 12:08
Урсула фон дер Ляйен: ЕК в октябре представит план снижения цены газа
Урсула фон дер Ляйен: ЕК в октябре представит план снижения цены газа
10 октября 2022 г. 11:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi