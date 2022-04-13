Казахстан определил альтернативные пути для экспорта нефти в обход КТК

У Казахстана на сегодня уже есть альтернативные пути для экспорта 16,5 млн тонн нефти.

У Казахстана на сегодня уже есть альтернативные пути для экспорта 16,5 млн тонн нефти.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сказал министр энергетики Болат Акчулаков, рассказав в кулуарах мажилиса о том, какой объем нефти Казахстан может экспортировать в обход Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Данный объем нефти можно экспортировать через трубопровод «Атырау-Самара», а также в направлении Китая. «Тем не менее этого недостаточно, полные 54 млн тонн трудно распределить», - отметил он.

Между тем в ходе пленарного заседания в мажилисе депутат НПК Айкын Конуров заявил, что нынешняя экспортная модель нефти является недопустимой с точки зрения экономического суверенитета Казахстана. Уполномоченный государственный орган должен это понимать, а не выступать в роли статиста, просто озвучивающего информацию оператора КТК, считает он.

«За аварией на КТК следует видеть не просто технический инцидент, а ущербность всей структуры стратегической нефтегазовой сферы. По сути, вся она завязана в буквальном смысле «на одну трубу». Фактически порядка 80% экспорта нефти в Евросоюз, который является нашим крупнейшим рынком, осуществляется через КТК. Тем самым судьба экспортной выручки, которая обеспечивает пополнение республиканского бюджета и Национального фонда, зависит от одного трубопровода, в котором доля государства в лице нацкомпании «КазМунайГаз» составляет всего 19%», - сообщил депутат.

Напомним, что оборудование морского терминала под Новороссийском, через который идет нефть Каспийского трубопроводного консорциума, пострадало в результате шторма.

КТК - крупный международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана и ведущих мировых добывающих компаний, реализованный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км. В систему поступает сырье в основном с крупных месторождений Западного Казахстана, а также от российских производителей, затем оно переваливается в порту близ Новороссийска. На долю казахстанских грузоотправителей приходится около 80% объема транспортировки. Мощность магистрали составляет 67 млн тонн нефти в год, а после реализации программы устранения «узких мест», рассчитанной до конца 2023 года, трубопровод сможет ежегодно принимать до 83 млн тонн.