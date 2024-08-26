Казахстан обсудил с Shell дальнейшее освоение месторождений "Кашаган" и "Карачаганак"

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в понедельник провел встречу с исполнительным вице-президентом подразделения разведки и добычи нефти и газа компании Shell Питером Костелло и старшим вице-президентом и председателем "Шелл Казахстан" Ал

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в понедельник на встрече с руководством компании Shell обсудил вопросы дальнейшего освоения месторождений Кашаган и Карачаганак.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на Минэнерго РК.

По информации ведомства, министр провел встречу с исполнительным вице-президентом подразделения разведки и добычи нефти и газа компании Shell Питером Костелло и старшим вице-президентом и председателем Shell в Казахстане Али Аль-Джанаби.



В ходе встречи министр Саткалиев подчеркнул, что Shell является стратегическим партнером РК и правительство страны рассчитывает на дальнейшее укрепление партнерских отношений как в рамках текущих проектов, так и в определении новых возможностей.

Министр также указал на стратегическую необходимость своевременной реализации дальнейших этапов освоения месторождения Кашаган. "Это особенно актуально, учитывая приоритетное значение увеличения производства товарного газа для удовлетворения растущего спроса на внутреннем рынке", - отметил Саткалиев.

Также было обсуждено реализация Фазы 2А на Кашагане с концепцией строительства газоперерабатывающего завода (ГПЗ) производительностью до 2,5 млрд м3 газа в год.

Касательно Карачаганакского проекта отмечалась важность его дальнейшего развития, а также необходимость реализации проекта строительства ГПЗ для переработки 4,5 млрд м3 газа в год.

Министр также выразил надежду на стратегическое партнерство с компанией в вопросе совместного изучения перспективности геологоразведочных проектов.

Кульпаш Конырова