Министр энергетики Казахстана: сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти была эффективна

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти показала свою эффективность, 18 марта пройдет техническая комиссия.

Как передает Report со ссылкой на banki.ru, об этом сообщил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

«Сделка ОПЕК по сокращению, сдерживанию и мониторингу, взаимодействию показала свою эффектность. Сделка ОПЕК действует до 31 марта формально, и 18 марта будет проведена техническая комиссия, там наверняка будут обсуждаться вопросы дальнейшие», — сказал Ногаев журналистам.

Он отметил, что «договоренность всегда шла на пользу». «Время покажет, какие дальнейшие действия будут от членов ОПЕК и ОПЕК+», — заявил Ногаев журналистам.

По его словам, на технической комиссии, запланированной на 18 марта, Казахстан будет представлен на уровне директора департамента министерства энергетики. «Там не будут рассматриваться вопросы продления или приостановления — это не та комиссия, это какие-то рабочие моменты, подготовка к принятию решения», — добавил министр.

Казахстан планирует придерживаться плана по добычи нефти на 2020 год, особого наращивания или сокращения не планируется, заявил Ногаев.

В январе премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявлял, что в 2020 году в стране планируется добыть 90 миллионов тонн нефти. В 2019 году добыча нефти в республике составила 90,5 млн тонн. «Есть планы на 2020 год, мы будем придерживаться этих планов, согласно этим планам особого наращивая или снижения нет», — сказал Ногаев журналистам.