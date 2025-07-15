Казахстан не рассматривает вариант выхода из сделки ОПЕК+

Казахстан не рассматривает вариант выхода из сделки ОПЕК+.

Казахстан не рассматривает вариант выхода из сделки ОПЕК+.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сегодня на пресс- конференции в Астане заявил премьер - министр Казахстана Олжас Бектенов.

"Хочу уточнить, Казахстан не член ОПЕК, а участник сделки ОПЕК +. В рамках ОПЕК+ Казахстан максимально старается выполнять свои обязательства, однако в текущий период это не всегда получается из-за реализации Проекта будущего расширения на месторождении Тенгиз, предусмотренного Соглашением о разделе продукции (СРП). Поэтому мы заранее предупреждали наших коллег по ОПЕК+ на каждой встрече, что в этом году будем превышать объемы добычи, поскольку в соответствии с Соглашением о разделе продукции (СРП) не можем устанавливать ограничения для партнеров по проекту освоения месторождения Тенгиз", - сказал Бектенов.

Он напомнил, что общий объем инвестиций партнеров по проекту освоения Тенгиз составили $49 млрд, поэтому "наши партнеры должны получать прибыль при таких вложениях".

"Но мы не рассматриваем вариант выхода из сделки ОПЕК +, поскольку ОПЕК+ способствует стабильности на нефтяном рынке", - отметил Олжас Бектенов.