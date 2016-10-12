Казахстан не намерен ограничивать нефтедобычу

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Вопрос ограничения добычи нефти в Казахстане не стоит. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, с этим заявлением выступил министр энергетики страны Канат Бозумбаев.

Министр отметил, что на неформальной встрече представителей стран-членов ОПЕК в рамках Всемирного энергетического конгресса в Стамбуле принимает участие посол Казахстана в этой стране: "На повестке дня сегодня не стоит ограничение добычи нефти в Казахстане".

Ранее правительство Казахстана уточнило макропрогноз на 2016 год. Среднегодовая цена на нефть увеличена с 30 до 35 долларов за баррель. Также министр национальной экономики Куандык Бишимбаев сообщал, что прогнозный объем добычи нефти увеличен с 74 до 75,5 млн тонн в связи с повышением среднегодовой цены на нефть и ожидаемым в октябре запуском месторождения "Кашаган".