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Казахстан назвал ожидаемые в 2024 году объемы транспортировки нефти по БТД

Казахстан назвал ожидаемые в 2024 году объемы транспортировки нефти по БТД Казахстан в 2024 году планирует экспортировать по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) 1,5 млн тонн нефти.
Энергетика
16 января 2024 г. 17:31
Казахстан назвал ожидаемые в 2024 году объемы транспортировки нефти по БТД

Казахстан в 2024 году планирует экспортировать по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) 1,5 млн тонн нефти.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Казахстана.

Согласно данным министерства, в текущем году добыча нефти и газового конденсата в Казахстане планируется на уровне 90,3 млн тонн. Объем экспорта ожидается на отметке 70,8 млн тонн, в том числе по системе Каспийского трубопроводного консорциума — 56,7 млн тонн.

Как сообщил ранее национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу "Казтрансойл", в 2023 году поставки нефти по маршруту БТД увеличились в 5,5 раза, до 1 млн 392 тыс. тонн.

В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить объем транспортировки нефти по Транскаспийскому международному транспортному коридору. В соответствии с данным поручением казахстанская национальная компания "Казмунайгаз" и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 млн тонн нефти в год с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

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