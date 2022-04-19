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Казахстан назвал объем ущерба в результате аварии на КТК

Казахстан назвал объем ущерба в результате аварии на КТК Ущерб для Казахстана от аварии на причале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) оценивается в 220-230 млн долларов США.
Энергетика
19 апреля 2022 г. 09:02
Казахстан назвал объем ущерба в результате аварии на КТК

Ущерб для Казахстана от аварии на причале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) оценивается в 220-230 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник журналистам министр финансов республики Ерулан Жамаубаев.

"Цифру на данный момент никто не может назвать, все будет зависеть от того, в какой срок исправят эти нарушения и будут ли дальше санкционные меры. А так [ущерб от аварии на КТК] оценивается пока в порядка 100-150 млрд тенге (220-230 млн долларов)", - сказал он.

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Версия на английском языке Kazakhstan reveals damage caused by accident at CPC

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