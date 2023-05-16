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Казахстан нарастил экспорт нефти в Германию

Казахстан нарастил экспорт нефти в Германию Казахстан в апреле отправил в Германию по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" 50 тыс. тонн нефти в сравнении с 20 тыс. тонн в марте.
Энергетика
16 мая 2023 г. 09:09
Казахстан нарастил экспорт нефти в Германию

Казахстан в апреле отправил в Германию по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" 50 тыс. тонн нефти в сравнении с 20 тыс. тонн в марте.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба казахстанской национальной компании "КазТрансОйл".

"Объем транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию в апреле по сравнению с мартом увеличился на 30 тыс. тонн (150%), составив 50 тыс. тонн", - сказано в сообщении.

Таким образом, в феврале-апреле 2023 года АО "КазТрансОйл" осуществило поставку в Германию 90 тыс. тонн казахстанской нефти.

"АО "КазТрансОйл" подтверждает наличие технической возможности для транспортировки 1,2 млн тонн казахстанской нефти по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию, но фактические объемы транспортировки нефти зависят от заявок нефтяных компаний", - поясняется в пресс-релизе.

"Транснефть" в конце декабря 2022 года сообщала, что получила заявку от "КазТрансОйла" на резерв дополнительных мощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 млн тонн на 2023 год.

Правительство Германии в сентябре 2022 года заявило, что проведет переговоры с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба" для обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены нефти из России. Казахстан пользуется транзитом по "Дружбе", направляя около 10 млн тонн нефти в год в направлении порта в Усть-Луге.

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