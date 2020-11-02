Казахстан намерен продлить запрет на импорт дизтоплива

Такие меры позволят обеспечить комфортный баланс между объемами производимых и потребляемых нефтепродуктов

Власти Казахстана планируют продлить введенный ранее запрет на импорт дизельного топлива до апреля будущего года.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства энергетики республики по итогам рабочей поездки министра энергетики Казахстана Нурлана Ногаева в Павлодарскую область.

"Мы планируем продление запрета на импорт дизельного топлива до апреля следующего года, за исключением зимнего и арктического топлива. Хочу отметить, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято, но имеются предпосылки затоваривания дизельным топливом внутреннего рынка", - рассказал Ногаев, отвечая на вопросы журналистов.

Он отметил, что власти страны во время пандемии коронавируса приняли меры, чтобы исключить затоваривание хранилищ. "Благодаря этому мы избежали остановки наших заводов и смогли сохранить баланс на внутреннем рынке ГСМ", - пояснил министр.

Напомним, что 13 октября Министерство энергетики Казахстана ввело запрет сроком до 1 ноября 2020 года на ввоз в республику железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом бензина, авиационного и дизельного топлива. Как пояснили в министерстве, такие меры позволят обеспечить комфортный баланс между объемами производимых и потребляемых нефтепродуктов. По данным ведомства, уровень запасов нефтепродуктов на внутреннем рынке находится на достаточно высоком уровне, и поступление дополнительных объемов импортного топлива может негативно отразиться на местной нефтепереработке.

Ранее в июле этого года власти Казахстана ввели временный запрет на импорт бензина, авиационного и дизельного топлива до 1 сентября.