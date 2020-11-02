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Казахстан намерен продлить запрет на импорт дизтоплива

Казахстан намерен продлить запрет на импорт дизтоплива Такие меры позволят обеспечить комфортный баланс между объемами производимых и потребляемых нефтепродуктов
Энергетика
2 ноября 2020 г. 11:14
Казахстан намерен продлить запрет на импорт дизтоплива

Власти Казахстана планируют продлить введенный ранее запрет на импорт дизельного топлива до апреля будущего года.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства энергетики республики по итогам рабочей поездки министра энергетики Казахстана Нурлана Ногаева в Павлодарскую область.

"Мы планируем продление запрета на импорт дизельного топлива до апреля следующего года, за исключением зимнего и арктического топлива. Хочу отметить, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято, но имеются предпосылки затоваривания дизельным топливом внутреннего рынка", - рассказал Ногаев, отвечая на вопросы журналистов.

Он отметил, что власти страны во время пандемии коронавируса приняли меры, чтобы исключить затоваривание хранилищ. "Благодаря этому мы избежали остановки наших заводов и смогли сохранить баланс на внутреннем рынке ГСМ", - пояснил министр.

Напомним, что 13 октября Министерство энергетики Казахстана ввело запрет сроком до 1 ноября 2020 года на ввоз в республику железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом бензина, авиационного и дизельного топлива. Как пояснили в министерстве, такие меры позволят обеспечить комфортный баланс между объемами производимых и потребляемых нефтепродуктов. По данным ведомства, уровень запасов нефтепродуктов на внутреннем рынке находится на достаточно высоком уровне, и поступление дополнительных объемов импортного топлива может негативно отразиться на местной нефтепереработке.

Ранее в июле этого года власти Казахстана ввели временный запрет на импорт бензина, авиационного и дизельного топлива до 1 сентября.

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