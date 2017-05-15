Казахстан намерен присоединится к соглашению ОПЕК на новых условиях

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Казахстан поддержит продление соглашения стран ОПЕК и вне картеля по ограничению добычи нефти. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики страны Канат Бозумбаев.

"Мы считаем, что Казахстан должен идти в тренде. Мы должны поддерживать усилия по ограничению добычи, потому что баланс на рынке не наступил. Если в прошлом году в первом квартале экспортная цена на нефть, в том числе для Казахстана была 30 долларов за баррель, то в этом году средняя цена за баррель составила 52 доллара. То есть соглашение сыграло свою роль, и дополнительные 22 доллара Казахстан заработал", - заявил Бозумбаев.

По его словам, республика будет вести переговоры по условиям присоединения к соглашению по ограничению добычи нефти. "У Казахстана есть особенности - это новое уникальное месторождение Кашаган, которое де-юре стартовало в прошлом году, но свою основную добычу развивает в этом году. Поэтому мы будем вести переговоры 24-25 мая со странами ОПЕК и не ОПЕК о том, какую роль сыграет Казахстан, присоединившись к этому соглашению", - отметил глава минэнерго.

Бозумбаев уточнил, что присоединиться к соглашению "автоматически на тех же условиях, скорее всего, не получится, но мы будем обсуждать, в какой мере мы присоединимся".