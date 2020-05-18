Казахстан намерен полностью выполнить обязательства в рамках ОПЕК+

Власти Казахстана планируют полностью выполнить обязательства по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов на брифинге в понедельник.

"Было принято решение по крупным, средним месторождениям об ограничении добычи по отдельным участкам недр с акцентом на полномочия правительства в рамках национальной безопасности. Порядка 22% от экспорта нефти за первый квартал [этого года] будет сокращено по всем компаниям, которые попадают в этот перечень крупных и средних месторождений, применен недискриминационный подход", - сказал он.

"Мы ожидаем, что на основе этих мероприятий будут полностью выполнены обязательства Казахстана в рамках сокращения добычи нефти по ОПЕК+", - добавил Магауов, отвечая на вопрос о сокращении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Магауов сообщил, что Министерство энергетики Казахстана ожидает, что в связи с соглашением ОПЕК+ объем добычи нефти в республике в 2020 году снизится до 86 млн тонн с ранее запланированных 90 млн тонн.

"С учетом взятых обязательств в рамках ОПЕК+ ожидается, что в целом добыча нефти в Казахстане должна снизиться до 86 млн тонн по году", - сказал Магауов.

Ранее планировалось, что добыча нефти в Казахстане в 2020 году составит 90 млн тонн. В 2019 году объем добычи нефти в стране составил 90,5 млн тонн.

"Если мы в первоочередном порядке обеспечим внутреннюю переработку нефти - это 17 млн тонн, то все снижение будет снято именно с экспортных направлений. Если же потребление на внутреннем рынке будет в меньших объемах, соответственно, мы излишки отправим на экспорт. Это будет зависеть как от ситуации на внешнем рынке, так на внутреннем рынке по нефтепродуктам", - пояснил вице-министр, говоря о снижении добычи нефти.

Магауов напомнил, что страны - участницы соглашения ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. "В мае - июне 2020 года страны сократят суммарную добычу на 9,7 млн баррелей в сутки (или на 23% относительно исходного уровня). Затем в июле - декабре 2020 года это ограничение будет смягчено до 7,7 млн баррелей в сутки (или 18%). А в период с января 2021 до апреля 2022 года уровень ограничений составит 5,8 млн баррелей в сутки (или 14% от базового уровня)", - отметил вице-министр.

В рамках соглашения ОПЕК+ Казахстан взял на себя обязательства сократить добычу на 390 тыс. баррелей в сутки в мае-июне. Ранее в Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что, в соответствии с решением ОПЕК+, объем добычи нефти в республике в 2020 году может снизиться с планируемых 90 млн тонн до 84,5 млн тонн. В 2019 году объем добычи нефти в стране составил 90,5 млн тонн.