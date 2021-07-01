Газ на европейском хабе TTF начал июль ценой в $431 за тыс. кубометров

В Азии продолжается рост цены на газ, а это значит, что доступность СПГ для европейских покупателей остается под вопросом

Спотовая цена газа в Европе начала июль с нового многолетнего максимума. Половину месяца важнейшие магистрали доставки российского газа «Северный поток» и «Ямал-Европа» будут на ремонте; наращивать транзит через Украину не в планах «Газпрома».

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, в Азии продолжается рост цены на газ, а это значит, что доступность СПГ для европейских покупателей остается под вопросом.

Цена газа с поставкой в четверг, 1 июля, на хабе TTF в Нидерландах выросла до 431 доллара США за тысячу кубометров. За последний месяц цена газа выросла на 31%, а с начала года — на 80%.

С начала года контракт «на день вперед» на TTF в среднем стоит уже 271 доллара США за тысячу кубометров. Более 80% продаж «Газпрома» в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса. В бюджет «Газпрома» на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в 170 долларов США за тысячу кубов. Недавно «Газпром» объявил новую оценку средней цены своего экспорта в дальнее зарубежье в 2021 году — 240 долларов США за тысячу кубометров.

Вплоть до 2019 года на время ремонта «Северного потока» и «Ямала–Европы» компания «Газпром» увеличивала прокачку газа через Украину. В 2020 году этого впервые не произошло — вся недопоставка была компенсирована отбором газа из хранилищ в Европе. В 2020 году это немного облегчило ситуацию на рынке, так как ПХГ Европы были переполнены.

Однако в этом году ситуация противоположная — наполненность хранилищ ЕС находится на минимальном уровне за историю наблюдений (47,2%, по данным Gas Infrastructure Europe, по итогам 29 июня), что на 15,13 пункта ниже среднего значения за последние пять лет. Поэтому за аукционом 29 июня на дополнительные прерываемые мощности на транзит через Украину на июль (было выставлено 64 млн куб. м в сутки) участники рынка следили с особым вниманием. Отказ «Газпрома» от бронирования мощностей на этом аукционе придал спотовым ценам на газ в Европе новый импульс, который движет ими второй день подряд.

Отраслевые эксперты уверены в том, что в ближайшее время летом на европейский рынок хлынет поток сжиженного природного газа (СПГ): «Возвращение "гибкого" СПГ (по контрактам FOB) в Европу в 2021 году неизбежно, причем в те летние месяцы, когда рынок в нем менее всего будет нуждаться», — писал Сергей Комлев из «Газпром экспорта» в марте.

Однако свободные объемы СПГ по всему миру притягивают к себе азиатский рынок. Накануне на торгах в США стоимость ближайшего — августовского — фьючерса на индекс СПГ в Азии Platts JKM выросла до 463 доллара США за тысячу кубометров, увеличившись с начала месяца на 22%. В июне поступление газа с СПГ-терминалов Европы упало по отношению к маю на 20%, в результате в июне импорт СПГ может оказаться минимальным за последние четыре месяца.

Отметим, что эксперты ЕС уже обвинили «Газпром» в рекордных ценах на газ, достигших 13-летнего максимума.