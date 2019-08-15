Казахстан планирует ввести временный запрет на вывоз топлива автотранспортом

Казахстан планирует ввести временный запрет на вывоз бензина за пределы страны автомобильным транспортом.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, проект соответствующего приказа опубликован на портале "Открытые нормативные правовые акты" для публичного обсуждения.

"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз автомобильным транспортным средством с территории Республики Казахстан нефтепродуктов, … за исключением случаев вывоза в бензобаках автомобильных транспортных средств, установленных в соответствии с техническими условиями, и в отдельных емкостях не более 20 литров", - говорится в проекте совместного приказа министерств энергетики, финансов и внутренних дел, а также Комитета национальной безопасности.

Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 23 августа, пишут РИА Новости.

Ранее сообщалось, что цены на бензин и дизельное топливо в Казахстане ниже, чем в соседних Киргизии и России. По данным Минэнерго, на фоне диспаритета цен в приграничных регионах республики "имеются факты вымывания ГСМ большим потоком транзитного транспорта, а также жителями соседних приграничных регионов". Кроме того, большая разница в розничных ценах на ГСМ создает предпосылки к возникновению различных схем по перетоку нефтепродуктов казахстанского производства в соседние страны.