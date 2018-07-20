Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Казахстан может увеличить добычу нефти после принятия решения по Кашагану.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

Казахстан после решения ОПЕК+ об увеличении добычи нефти не стал ее наращивать, но может сделать это в следующем году, после того, как определится с уровнем добычи на Кашаганском месторождении, сообщил журналистам министр.

"У нас она как была в пределах 1,8 млн баррелей в сутки, так и осталась. До конца года так и будет, нам достаточно", - сказал Бозумбаев, отметив, что Казахстан и так превышал квоту добычи.

По соглашению ОПЕК+ Казахстан должен снизить добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки от уровня ноября 2016 года.