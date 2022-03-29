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Казахстан может сократить добычу нефти до конца апреля

Казахстан может сократить добычу нефти до конца апреля Сокращение добычи нефти в Казахстане из-за ремонта выносных причальных устройств (ВПУ) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может составить 1,3 млн тонн до конца апреля текущего года.
Энергетика
29 марта 2022 г. 10:04
Казахстан может сократить добычу нефти до конца апреля

Сокращение добычи нефти в Казахстане из-за ремонта выносных причальных устройств (ВПУ) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может составить 1,3 млн тонн до конца апреля текущего года.

Как передает Report со ссылкой на Минэнергетики Казахстана, это сокращение поможет компенсировать обязательства республики в рамках соглашения ОПЕК+.

Отгрузки нефти на терминале КТК полностью прекратились 23 марта из-за поломок двух из трех существующих выносных причальных устройств — ВПУ-2 и ВПУ-3.

По данным агентства Bloomberg, прием нефти по трубопроводу остановился утром 25 марта из-за заполненности резервуарного парка. Ремонт причалов, по разным оценкам, может продлиться от трех недель до двух месяцев. По последней оценке КТК, ремонт продлится не менее 3-4 недель.

"В связи с ситуацией с восстановительными работами на КТК, объем потерянной добычи Казахстана может составить около 320 тыс. баррелей в сутки (1,3 млн тонн) на период ремонта до конца апреля текущего года", — говорится в сообщении Минэнерго.

В пресс-релизе отмечается, что "это сокращение будет считаться частью компенсационного плана в рамках взаимодействия с партнерами по ОПЕК+".

"С учетом проведения капитального ремонта на объектах NCOC (на месторождении Кашаган) в июне-июле месяце Казахстан к концу июня месяца полностью компенсирует свои обязательства по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+", — сообщила пресс-служба.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря. Среди крупнейших акционеров компании — РФ, Казахстан, а также Chevron Caspian Pipeline Consortium.

КТК по итогам прошлого года отгрузил через свой морской терминал в Черном море 60,7 млн тонн нефти. Большую часть поставили казахстанские грузоотправители — 53 млн тонн, еще 7,7 млн тонн поступило с территории России. Пропускная способность нефтепровода КТК на данный момент составляет 67 млн тонн нефти в год, а к 2023 году должна достичь 80 млн.

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