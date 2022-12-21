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Казахстан может отправить пробную партию нефти в Германию в январе

Казахстан может отправить пробную партию нефти в Германию в январе Казахская госкомпания "Казмунайгаз" (КМГ) рассматривает возможность пробной отправки партии нефти в Германию в январе 2023 года.
Энергетика
21 декабря 2022 г. 09:46

Казахская госкомпания "Казмунайгаз" (КМГ) рассматривает возможность пробной отправки партии нефти в Германию в январе 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщил председатель правления компании Магзум Мирзагалиев после переговоров со статс-секретарем Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэлем Кельнером.

"Согласно поручению президента Республики Казахстан, "Казмунайгаз" рассматривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию уже в январе 2023 года", - добавил Мирзагалиев, которого цитирует пресс-служба компании. При этом он отметил, что надо решить "контрактные и технические вопросы".

Стороны провели встречу накануне, 20 декабря, по видеосвязи. Мирзагалиев также встретился в Астане с депутатом Бундестага от парламентской группы Левой партии ФРГ Кристианом Гёрке. Обсуждался, в частности, экспорт казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведта. Депутат Бундестага также "выразил заинтересованность в стабильных поставках" по нефтепроводу "Дружба".

Вчера президент российской "Транснефти" Николай Токарев сказал, что компания получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти. Германия заявила, что не намерена покупать российскую нефть в 2023 году. Выяснилось, что ФРГ подала заявку на прокачку по системе "Транснефти", но импортировать по нефтепроводу "Дружба" собирается не российскую, а казахскую нефть. При этом конкретной договоренности между Германией и Казахстаном пока нет. Согласно оценкам, Казахстан способен поставлять в Германию не более 3-7 млн тонн вместо 19-20 млн тонн, которые ежегодно поставляла Россия.

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