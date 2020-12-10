Казахстан меняет план по добыче нефти на 2021 год

Изменения будут произведены в связи с новыми обязательствами в рамках ОПЕК+

Министерство энергетики Казахстана скорректирует планы по добыче нефти на 2021 год в связи с новыми обязательствами в рамках ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил глава ведомства Нурлан Ногаев.

"В настоящий момент министерство готовит проект постановления правительства по ограничению на отдельных участках недр на 2021 год по аналогии с ранее принятыми, на основании которого ожидается корректировка прогноза добычи нефти и газового конденсата", - отметил он на заседании правительства.

Н.Ногаев напомнил, что 3 декабря состоялась 12-я конференция ОПЕК+, на которой прошло обсуждение планов по ограничению добычи на следующий год. Для Казахстана обязательства на январь составят 1,417 млн баррелей в сутки против текущих 1,397 млн баррелей в сутки. Принято решение о поэтапном увеличении предложения нефти начиная с января на 500 тыс. баррелей в сутки от текущего уровня.

"Данное решение принято только на январь 2021 года. Решения по последующим месяцам будут приниматься на ежемесячных министерских заседаниях на основании текущего состояния нефтяного рынка", - сказал министр.

Глава Минэнерго также сообщил, что добыча нефти в Казахстане в январе-ноябре 2020 года составила 78,5 млн тонн. Экспорт нефти за отчетный период составил 62,9 млн тонн.

План по добыче нефти в Казахстане на 2020 год составляет 85 млн тонн, по экспорту - 67,3 млн тонн.