Казахстан меняет экспортные маршруты транспортировки нефти

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» меняет логистику своего экспорта.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил заместитель председателя правления – финансового директор АО Даурен Карабаев на брифинге в понедельник.

«Сегодня в связи с падением цен на нефть некоторые экспортные маршруты транспортировки нефти поменяли свою привлекательность. Например, система «Транснефти» и «КазТрансОйла» стала более привлекательной. Здесь мы продаем смесь Urals по более привлекательной цене, чем нефть CPC Blend, которую транспортируем по системе CPC (Caspian Pipeline Consortium – Каспийский трубопроводный консорциум)», – сказал Даурен Карабаев.

Он уточнил, что нефть марки Brent торгуется по цене 19 долларов США за баррель. Стоимость смеси Urals на Черном море торгуется по 17 долларов США за баррель, а вот стоимость смеси CPC Blend ниже и составляет 12- 13 долларов США за баррель. Нефть по трубопроводу Алашанькоу в сторону Китая стоит 14 долларов США за баррель.

«То есть трубопроводы «КазТрансОйла» и «Транснефти» стали для нашей нефти более привлекательными», – отметил Карабаев.

Он также сообщил, что «КазМунайГаз» перешел на предоплату по ряду экспортных контрактов на транспортировку. «Раньше мы практиковали отсрочку по платежам, сегодня с целью оптимизации оборотного капитала КМГ перешел на предоплату», – пояснил Карабаев.

По его информации, уровень добычи нефти и газового конденсата за I квартал текущего года в операционных активах «КазМунайГаз» составил 5,9 млн тонн, что практически на уровне I квартала прошлого года. «Около 4 млн тонн, или 69%, собственной произведенной нефти было экспортировано. У нас нет вопросов с ограничением поставок физических объемов нефти на экспортные направления», – сказал он.

Однако резкое падение спроса на нефть в мире из-за пандемии коронавируса и соглашение ОПЕК+ о коллективном сокращении добычи нефти приведет к ограничению производства «КазМунайГаза» во II квартале текущего года. «Речь идет о снижении примерно на 164 тысячи тонн в мае и июне текущего года», – уточнил Даурен Карабаев.

Напомним, согласно соглашению ОПЕК+ Казахстан принял решение сократить добычу на 390 тысяч баррелей в сутки. Министерством энергетики разработан проект постановления правительства с перечнем отдельных участков недр, по которым необходимо ограничить добычу нефти. Список, как обещают в минэнерго, будет оглашен позже.

