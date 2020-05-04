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Казахстан меняет экспортные маршруты транспортировки нефти

Казахстан меняет логистику экспорта своей нефти

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» меняет логистику своего экспорта.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил заместитель председателя правления – финансового директор АО Даурен Карабаев на брифинге в понедельник. 

«Сегодня в связи с падением цен на нефть некоторые экспортные маршруты транспортировки нефти поменяли свою привлекательность. Например, система «Транснефти» и «КазТрансОйла» стала более привлекательной. Здесь мы продаем смесь Urals по более привлекательной цене, чем нефть CPC Blend, которую транспортируем по системе CPC (Caspian Pipeline Consortium – Каспийский трубопроводный консорциум)», – сказал Даурен Карабаев. 

Он уточнил, что нефть марки Brent торгуется по цене 19 долларов США за баррель. Стоимость смеси Urals на Черном море торгуется по 17 долларов США за баррель, а вот стоимость смеси CPC Blend ниже и составляет 12- 13 долларов США за баррель. Нефть по трубопроводу Алашанькоу в сторону Китая стоит 14 долларов США за баррель. 

«То есть трубопроводы «КазТрансОйла» и «Транснефти» стали для нашей нефти более привлекательными», – отметил Карабаев. 

Он также сообщил, что «КазМунайГаз» перешел на предоплату по ряду экспортных контрактов на транспортировку. «Раньше мы практиковали отсрочку по платежам, сегодня с целью оптимизации оборотного капитала КМГ перешел на предоплату», – пояснил Карабаев. 

По его информации, уровень добычи нефти и газового конденсата за I квартал текущего года в операционных активах «КазМунайГаз» составил 5,9 млн тонн, что практически на уровне I квартала прошлого года. «Около 4 млн тонн, или 69%, собственной произведенной нефти было экспортировано. У нас нет вопросов с ограничением поставок физических объемов нефти на экспортные направления», – сказал он. 

Однако резкое падение спроса на нефть в мире из-за пандемии коронавируса и соглашение ОПЕК+ о коллективном сокращении добычи нефти приведет к ограничению производства «КазМунайГаза» во II квартале текущего года. «Речь идет о снижении примерно на 164 тысячи тонн в мае и июне текущего года», – уточнил Даурен Карабаев. 

Напомним, согласно соглашению ОПЕК+ Казахстан принял решение сократить добычу на 390 тысяч баррелей в сутки. Министерством энергетики разработан проект постановления правительства с перечнем отдельных участков недр, по которым необходимо ограничить добычу нефти. Список, как обещают в минэнерго, будет оглашен позже.

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