Казахстан компенсирует перевыполнение объема добычи нефти в рамках ОПЕК+ до конца года

Власти Казахстана компенсируют перевыполненный в I квартале объем добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в течение 2024 года.

Власти Казахстана компенсируют перевыполненный в I квартале объем добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в течение 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

"По итогам решения 53-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета (JMMC) Казахстан подготовил подробный план, согласно которому постепенно компенсирует перевыполненные в I квартале объемы в течение 2024 года. Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств и компенсации перепроизводства согласно намеченному плану", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что понимают важность соблюдения обязательств каждой страной и поддержания сотрудничества в целях стабилизации нефтяного рынка. В ведомстве напомнили, что ранее Казахстан продлил свои текущие добровольные обязательства до конца июня 2024 года.

14 апреля министерство энергетики Казахстана сообщило, что, согласно вторичным источникам, страна в марте превысила свои обязательства на 131 тыс. баррелей в сутки. Это связано с климатическими условиями и продолжительностью отопительного сезона.