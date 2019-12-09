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Казахстан изучает опыт Азербайджана по применению лимита на газ

​Казахстан изучает опыт Азербайджана по применению лимита на газ

Делегация во главе с советником генерального директора АО "КазТрансГаз" Азаматом Майтиевым посетила Азербайджан с целью изучения практики применения лимита на потребление газа по категории населения.

Как сообщает Report со ссылкой на ПО "Азеригаз", в состав делегации вошли сотрудники департамента тарифной политики и инвестиционных проектов "КазТрансГаз" Джанар Алиярбек, Исин Рустем Тулеубаевич и Айгуль Калимова.

Сначала они провели встречу в Министерстве энергетики Азербайджана. Затем побывали в ПО "Азеригаз". Казахстанские эксперты провели переговоры с заместителем гендиректора ПО по капитальному строительству Рамилем Искендеровым, обменялись мнениями по интересующим стороны направлениям.

Затем они присоединились к обсуждениям экспертов из различных отделов и управлений.

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