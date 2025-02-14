Казахстан и ТШО договорились о 240 тыс. тонн в год сжиженного газа на внутренний рынок

Министерство энергетики Казахстана и ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО) подписали соглашение о продлении ежегодного Меморандума о взаимопонимании, обеспечивающего стабильные поставки сжиженного нефтяного газа (СУГ) на внутренний рынок страны.

Министерство энергетики Казахстана и ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО) подписали соглашение о продлении ежегодного Меморандума о взаимопонимании, обеспечивающего стабильные поставки сжиженного нефтяного газа (СУГ) на внутренний рынок страны.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Документ подписан по итогам конструктивных переговоров между ведомством и компанией. Согласно соглашению, ТШО поставит 240 тыс. тонн СУГ на внутренний рынок страны в 2025 году", – говорится в сообщении.

По данным министерства, заключение соглашения является важным шагом в обеспечении внутренних потребностей республики в сжиженном нефтяном газе.

"Гарантированные поставки газа от нашего партнера, компании ТШО, одного из крупнейших производителей СУГ в Казахстане, позволят снизить дефицит на рынке и создать благоприятные условия для потребителей", – отметил вице-министр энергетики Алибек Жамауов.

«ТШО остается одним из ключевых поставщиков товарного газа на внутренний рынок и продолжает сотрудничество с Казахстаном, изучая новые возможности в этой стратегически важной области. Мы будем и дальше поддерживать цели министерства энергетики и вносить вклад в промышленное и экономическое развитие страны», – заявил генеральный директор ТШО Кевин Лайон.