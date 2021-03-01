Казахстан и Россия могут увеличить добычу нефти

Остальные страны ОПЕК+ продолжат держать добычу нефти на уровне января

Россия и Казахстан с 1 марта в рамках сделки ОПЕК+ могут увеличить добычу нефти на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки (б/с) соответственно к уровню февраля.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", таким образом, новая квота России по добыче нефти составляет 9,249 млн б/с, Казахстана - 1,437 млн б/с.

Остальные страны ОПЕК+ продолжат держать добычу нефти на уровне января. Кроме того, Саудовская Аравия добровольно в течение марта продолжает держать добычу нефти на 1 млн б/с ниже разрешенного ей уровня добычи.

Как сообщалось, в начале января позиции стран ОПЕК+ о стратегии в отношении уровней добычи с февраля разошлись - большинство стран ОПЕК+ высказались за сохранение январского уровня ограничений, Россия и Казахстан выступили за постепенное наращивание добычи. В результате было принято компромиссное решение: все страны ОПЕК+ сохраняют январские уровни ограничений на февраль и март, кроме России и Казахстана, которые могут увеличить ее на 65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с соответственно в феврале и еще на столько же в марте. В результате Россия с февраля могла увеличить добычу до 9,184 млн б/с. В то же время Саудовская Аравия объявила о том, что по решению ее наследного принца Мохаммеда бен Сальмана страна снизит в феврале добычу нефти на 1 млн б/с, удерживая в течение февраля и марта уровень в 8,119 млн б/с, уступая таким образом России второе место по добыче нефти в мире (первое у США).

Как заявил министр энергетики королевства принц Абдулазиз бен Сальман, еще ряд стран добровольно снизят добычу нефти на 425 тыс. б/с на февраль-март, а с учетом компенсаций от стран, которые ранее недосокращали объемы, снижение составит свыше 1,425 млн б/с. Четвертого марта министры ОПЕК+ проведут очередное заседание, где будут принимать решение об уровнях добычи с апреля 2021 года. Заседанию будет предшествовать технический комитет ОПЕК+ (2 марта) и министерский мониторинговый комитет (JMMC, 3 марта), где обычно вырабатываются рекомендации для всех министров стран ОПЕК+.

