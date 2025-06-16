Казахстан и Китай подписали 8 документов для расширения сотрудничества в энергетике

В рамках первого регионального энергетического форума Power Central Asia + China, прошедшего в контексте саммита "Центральная Азия – Китай", Казахстан подписал восемь документов, направленных на укрепление энергетического партнерства между ЦА и Китаем.

Министерство энергетики Казахстана на полях первого регионального энергетического форума "Power Central Asia + China", прошедшего в преддверии саммита "Центральная Азия – Китай", подписало восемь документов, направленных на укрепление энергетического партнерства с Китаем.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на Минэнерго Казахстана.

В частности, с POWERCHINA подписано рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в сферах локализации, создании исследовательско-разработочного центра (R&D) и формировании фонда декарбонизации; с China Southern Power Grid - меморандум, предусматривающий развитие совместных проектов в области технологии высоковольтной передачи энергии (HVDC), цифровой энергетики и гидроаккумулирующих электростанций, с Huawei Kazakhstan - меморандум по вопросам цифровой трансформации энергетического сектора и обеспечения кибербезопасности.

Кроме этого, подписан договор купли-продажи по проекту солнечной электростанции "Сауран" с участием China Energy Overseas Investment. Проект предполагает поставки энергии с солнечной станции, оснащенной накопителями, в Туркестанской области.

QazaqGaz и China Construction Bank договорились о финансировании инвестиционных проектов в рамках соглашения, направленного на поддержку ключевых энергетических инициатив; достигнута договоренность с CNCECI о разработке технико-экономического обоснования проекта углехимического завода с производственной мощностью до 2 млрд кубометров газа; с Sinopec подписано соглашение о технологическом партнерстве для выпуска продукции глубокой переработки.

Также заключено соглашение с China Energy International и Шанхайским университетом Цзяотун о сотрудничестве в области водородных технологий и научно-исследовательских разработок.

"Подписанные документы подтверждают растущую значимость энергетического взаимодействия между странами Центральной Азии и Китаем и создают прочную основу для реализации масштабных совместных проектов", - подчеркивает ведомство.