Казахстан и ExxonMobil планируют нарастить добычу на "Тенгизе" до 40 млн тонн

Реализация совместного проекта национальной компании "Казмунайгаз" (КМГ) и американской ExxonMobil позволит увеличить добычу нефти на месторождении "Тенгиз" в Атырауской области до 40 млн тонн в год.

Реализация совместного проекта национальной компании "Казмунайгаз" (КМГ) и американской ExxonMobil позволит увеличить добычу нефти на месторождении "Тенгиз" в Атырауской области до 40 млн тонн в год.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, этот вопрос был обсужден в ходе встречи председателя правления КМГ Магзума Мирзагалиева со старшим вице-президентом Exxon Mobil Джоном Уиланом.

"Обсуждены актуальные вопросы реализации совместных проектов. В частности, в настоящее время на завершающей стадии строительство в рамках проекта будущего расширения (проекта управления устьевым давлением) на Тенгизском месторождении, который должен обеспечить увеличение уровня добычи нефти до 40 млн тонн в год", - отмечается в сообщении КМГ.

Стороны подтвердили важность обеспечения надежного экспорта нефти по трубопроводу КТК, а также отметили совместную плодотворную работу по диверсификации экспортных маршрутов, в том числе по направлению Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).

Они рассмотрели вопрос освоения "Кашагана", подчеркнули стратегическую необходимость своевременной реализации дальнейших этапов разработки месторождения.

Отметим, что к концу этого года объем транспортируемой по BTC казахстанской нефти будет доведен до 1,1 млн тонн.