Казахстан и Беларусь подпишут соглашение на поставку нефти

Президент Беларуси Александр Лукашенко уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в страну, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, ранее Лукашенко не раз упоминал Казахстан в числе стран, откуда есть потенциальная возможность для организации поставок нефти в Беларусь.

Этот вопрос, в том числе, обсуждался в октябре прошлого года во время официального визита главы белорусского государства в Казахстан, - напомнили в пресс-службе.

Там также сообщили, что "Беларусь продолжает работу по диверсификации поставок нефти, прорабатывая различные географические направления для импорта углеводородного сырья и логистику".

Между тем советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин сказал "Интерфаксу", что "никаких обращений в компанию по вопросу транзита нефти из Казахстана в Беларусь не было". "Ни со стороны Казахстана, ни со стороны Беларуси никто не обращался", - отметил глава Белоруссии.



Как сообщалось, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, Россия с 1 января остановила поставку нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам, хотя с 4 января поставки были частично возобновлены нефтяными компаниями группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. Белорусские власти сообщили, что предложения об импорте нефти они направили странам Балтии, Азербайджану, Польше, Украине и Казахстану. Кроме того, по словам президента страны Александра Лукашенко, переговоры о поставках нефти ведутся также с США, Саудовской Аравией и ОАЭ. 21 января Лукашенко заявил, что страна будет добиваться того, чтобы ввозимая из России нефть составляла 30-40% всей потребности, а по 30% нефти она должна импортировать через страны Балтии и Украину. В прошлом году Беларусь импортировала из РФ 17,6 млн тонн нефти. По данным "Транснефти", в 2019 году по территории РФ было транспортировано 15,3 млн тонн нефти из Казахстана.