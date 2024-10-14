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Казахстан готовится к модернизации системы "Средняя Азия - Центр" для увеличения транзита газа в Узбекистан

Казахстан готовится к модернизации системы "Средняя Азия - Центр" для увеличения транзита газа в Узбекистан Национальная компания "QazaqGaz" ведет подготовительные работы по модернизации газотранспортной системы "Средняя Азия - Центр" (САЦ) для увеличения транзита газа в Узбекистан.
Энергетика
14 октября 2024 г. 13:04
Казахстан готовится к модернизации системы Средняя Азия - Центр для увеличения транзита газа в Узбекистан

Национальная компания "QazaqGaz" ведет подготовительные работы по модернизации газотранспортной системы "Средняя Азия - Центр" (САЦ) для увеличения транзита газа в Узбекистан.

Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду [пресс-служба президента Казахстана], об этом заявил председатель правления АО Санжар Жаркешов во время встречи с президентом Казахстана Касым- Жомартом Токаевым.

Отметим, что с октября прошлого года уже идут поставки российского газа в Узбекистан через Казахстана по одной из четырех ниток газотранспортной системы "Средняя Азия - Центр". По плану в этом году объем поставок в Узбекистан должен был составить 2,8 миллиарда кубометров российского газа. Однако по некоторым данным, в сентябре текущего года транзит через Казахстан в Узбекистан голубого топлива составил 3,8 миллиардов кубометров.

Кыргызстан также в ожидании поставок российского голубого топлива, которое тоже будет поступать транзитом через Казахстан и Узбекистан по систему САЦ. С учетом растущих потребностей республик Центральной Азии в голубом топливе, Казахстан намерен модернизировать систему САЦ, которая служит еще со времен СССР.

Президенту было также доложено о ходе реализации других крупных инвестиционных проектов и исполнении поручений по развитию транзитного потенциала.

Кроме того, президент Токаев был проинформирован о работе по расширению ресурсной базы. В этой связи председатель правления "QazaqGaz" сообщил, что с учетом стремительного роста потребления товарного газа в экономике Казахстана в геологоразведочные проекты газовой отрасли привлечены иностранные инвестиции. Подписано соглашение с компанией Chevron по геологоразведке в Актюбинской области на условиях 100% carry-финансирования.

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