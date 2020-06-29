Казахстан готовит road-show для привлечения крупных инвесторов в геологоразведку

Казахстан планирует провести road-show в Хьюстоне, Лондоне, Сингапуре и Дубае для привлечения крупных инвесторов в геологоразведку.

Как передает Report, об этом сообщил агентству "Интерфакс" министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев.

"Ситуация с СOVID-19 и ее последствия сильно отразились на мировом спросе на сырье. И инвесторы, очевидно, неохотно вкладывают в разведку либо делают это весьма аккуратно и бережливо. Понимать проблему – одно, а суметь ее реализовать – это совсем другое. Поэтому встал вопрос необходимости привлечения консалтинговой компании с мировым именем и возможностями, так как именно сейчас нам нужно суметь показать себя с наилучшей стороны с точки зрения вложения инвестиций", – сказал Мирзагалиев.

"Мы планируем привлечь компанию с мировым именем и внушительной клиентской базой. Мы уже провели первые переговоры с такой компанией – это IHS Markit, базирующаяся в Великобритании и США. Мы договорились о создании совместной рабочей группы, которая в ближайшее время проведет анализ инвестиционных возможностей страны, а также запланированы road-show", – рассказал министр.

"Road-show планируется организовать в четырех точках. Одним из таких мест станет ведущий мировой центр энергетической промышленности – Хьюстон. (...) Также в рамках road-show планируется посетить Лондон, Сингапур и Дубай", – уточнил он.

Road-show намечено на IV квартал текущего года и I квартал 2021 года. По данным министра, общие извлекаемые ресурсы углеводородов Казахстана оцениваются в 76,4 млрд тонн нефтяного эквивалента, имеется 15 осадочных углеводородных бассейнов, которые необходимо изучить.

