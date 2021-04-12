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Казахстан добыл 21,1 млн тонн нефти с начала года

Казахстан добыл 21,1 млн тонн нефти с начала года По итогам заседания ОПЕК + от объемы добычи нефти будут поэтапно увеличены на 6 тыс. баррелей в сутки в мае, июне и июле
Энергетика
12 апреля 2021 г. 11:35
Казахстан добыл 21,1 млн тонн нефти с начала года

Объем добычи нефти и конденсата в Казахстане в первом квартале 2021 года составил 21,1 млн тонн, что 100% к плану января - марта текущего года.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил министр энергетики Нурлан Ногаев.

«В том числе, по крупным компаниям нефтегазовой отрасли показатели следующие: В Тенгизском проекте за указанный период было добыто 6,7 млн тонн нефти, что составило 100% к плану отчетных месяцев. В Северо-Каспийском проекте - Кашагане объем добычи нефти составил - 3,7 млн тонн, план за январь-март выполнен на 100%. Показатели Карачаганакского проекта составили 3,1 млн тонн, что на 100% выше плана за три месяца этого года», - сказал он.

За отчетный период экспортировано 16,6 млн тонн нефти, план за январь-март текущего года выполнен на 100%, отметил министр.

«По итогам заседания ОПЕК + от 1 апреля 2021 года объемы добычи нефти будут поэтапно увеличены на 6 тыс. баррелей в сутки в мае, июне и июле соответственно», - напомнил он.

Кроме того, за первый квартал текущего года добыто 13,9 млрд кубометров газа, что составило 100% к плану трех месяцев текущего года .

«Объем внутреннего потребления товарного газа составил 6,6 млрд кубометров, данный показатель выполнен на 111,3% к плану января-марта текущего года. Объем производства сжиженного нефтяного газа составил 817 тыс. тонн, что равно 100% к плану отчетного периода. Объем экспортируемого газа составил 2,1 млрд кубометров, достигнув 105,4% к плану отчетного периода», - резюмировал он.

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