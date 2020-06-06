Казахстан будет производить бензин и дизтопливо из каменного угля

В Туркестанской области Казахстана намерены наладить выпуск отечественного бензина марки АИ-92 и дизельного топлива стандарта Евро-5, а также путем глубокой переработки нефти получать продукты нефтехимии: бензол, толуол, ксилол и мазут.

Как передает Report, об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба акима Туркестанской области.

Уникальность проекта заключается в том, что выпускать данную продукцию, планируется с помощью переработки каменного угля.

В рамках проекта планируется инвестировать порядка 1,5 млрд тенге (3,7 млн долларов США) и создать около 100 рабочих мест. Как отметили в пресс-службе, в рамках «Дорожной карты бизнеса 2020» государство построило инфраструктуру и железную дорогу протяженностью 3 км. В настоящее время строительство завода завершено, проект готовится ко вводу в эксплуатацию.

Продукция предприятия будет экспортироваться не только на внутренний рынок, но и в страны СНГ. Основным подрядчиком данного проекта является российская компания «ЭТН Циклон», являющаяся одним из лидеров рынка в области нефтехимии.