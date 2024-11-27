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Катар строит крупнейший в мире завод по производству голубого аммиака

Катар строит крупнейший в мире завод по производству голубого аммиака Катар строит крупнейший в мире завод по выработке голубого аммиака.
Энергетика
27 ноября 2024 г. 07:44
Катар строит крупнейший в мире завод по производству голубого аммиака

Катар строит крупнейший в мире завод по выработке голубого аммиака.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте QatarEnergy.

Первый камень в основание завода был заложен в промышленном городе Месаид при участии эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Строительство завода в Месаиде было названо одним из самых амбициозных проектов QatarEnergy.

Завод будет ежегодно производить 1,2 млн т аммиака и будет оснащен блоком для хранения CO2 мощностью 1,5 млн т в год. Питание нового завода будет обеспечивать солнечная электростанция мощностью 35 МВт.

Голубой аммиак — это аммиак, который производится с использованием природного газа и угля, однако при сгорании выделяет меньше углеродного газа, чем чистый природный газ. Считается, что он может стать «зеленой» заменой традиционному топливу.

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Версия на английском языке Qatar breaks ground for world's largest blue ammonia plant
Версия на азербайджанском языке Qətərdə dünyanın ən böyük mavi ammonyak zavodu tikilir

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