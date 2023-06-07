Катар предложил азиатским покупателям более мягкие условия на поставку СПГ

Катар предлагает более мягкие условия по контрактам на поставку сжиженного природного газа (СПГ) покупателям в Азии, пытаясь привлечь клиентов в условиях растущей конкуренции. В настоящее время покупатели в Китае, Индии, Тайване и Пакистане ведут перегово

Катар предлагает более мягкие условия по контрактам на поставку сжиженного природного газа (СПГ) покупателям в Азии, пытаясь привлечь клиентов в условиях растущей конкуренции. В настоящее время покупатели в Китае, Индии, Тайване и Пакистане ведут переговоры с Катаром об увеличении поставок СПГ.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Сделка, заключенная на прошлой неделе между крупнейшим в мире экспортером СПГ, Катаром и Бангладеш, включает более мягкие сроки оплаты, чем обычно предлагаются", - сообщили источники.

В настоящее время страна предлагает некоторым государствам Азии сделки с более коротким сроком действия, чем 20 лет. Сделка с Бангладеш была подписана на 15 лет по цене примерно 12,6% от цены на нефть марки Brent плюс 50 центов за миллион британских тепловых единиц, добавили источники, уточнив, что это ниже цен, предлагавшихся год назад.

Источники добавили, что Катар стремится быть более сговорчивым с клиентами, особенно с развивающимися странами Азии, которые борются с высокими ценами на энергию или не могут заключить долгосрочные соглашения.

Катар традиционно включает жесткие условия в сделки по поставкам, например, пункты, требующие доставки в конкретные порты, и предпочитает контракты, рассчитанные на десятилетия. Это удерживает некоторых покупателей в Японии и Европе от заключения дополнительных сделок, поскольку они планируют переход от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии, что может сделать жесткие и длительные соглашения о поставках проблематичными.