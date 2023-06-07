О нас

Катар предложил азиатским покупателям более мягкие условия на поставку СПГ

Катар предложил азиатским покупателям более мягкие условия на поставку СПГ Катар предлагает более мягкие условия по контрактам на поставку сжиженного природного газа (СПГ) покупателям в Азии, пытаясь привлечь клиентов в условиях растущей конкуренции. В настоящее время покупатели в Китае, Индии, Тайване и Пакистане ведут перегово
Энергетика
7 июня 2023 г. 11:33
Катар предложил азиатским покупателям более мягкие условия на поставку СПГ

Катар предлагает более мягкие условия по контрактам на поставку сжиженного природного газа (СПГ) покупателям в Азии, пытаясь привлечь клиентов в условиях растущей конкуренции. В настоящее время покупатели в Китае, Индии, Тайване и Пакистане ведут переговоры с Катаром об увеличении поставок СПГ.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Сделка, заключенная на прошлой неделе между крупнейшим в мире экспортером СПГ, Катаром и Бангладеш, включает более мягкие сроки оплаты, чем обычно предлагаются", - сообщили источники.

В настоящее время страна предлагает некоторым государствам Азии сделки с более коротким сроком действия, чем 20 лет. Сделка с Бангладеш была подписана на 15 лет по цене примерно 12,6% от цены на нефть марки Brent плюс 50 центов за миллион британских тепловых единиц, добавили источники, уточнив, что это ниже цен, предлагавшихся год назад.

Источники добавили, что Катар стремится быть более сговорчивым с клиентами, особенно с развивающимися странами Азии, которые борются с высокими ценами на энергию или не могут заключить долгосрочные соглашения.

Катар традиционно включает жесткие условия в сделки по поставкам, например, пункты, требующие доставки в конкретные порты, и предпочитает контракты, рассчитанные на десятилетия. Это удерживает некоторых покупателей в Японии и Европе от заключения дополнительных сделок, поскольку они планируют переход от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии, что может сделать жесткие и длительные соглашения о поставках проблематичными.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Qatar offers looser LNG contract terms to entice Asian buyers

Самое важное

ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
6 июня 2023 г. 15:57
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
6 июня 2023 г. 11:45
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
5 июня 2023 г. 21:57
Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
5 июня 2023 г. 21:24
Утверждена Госпрограмма социально-экономического развития Нахчывана на 2023-2027 годы
Утверждена Госпрограмма социально-экономического развития Нахчывана на 2023-2027 годы
5 июня 2023 г. 20:33
Эрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
ФотоЭрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
3 июня 2023 г. 16:21
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
3 июня 2023 г. 14:25
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
3 июня 2023 г. 12:42
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжалы, Шуше, Ходжавенде и Кяльбаджаре
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжалы, Шуше, Ходжавенде и Кяльбаджаре
3 июня 2023 г. 11:23
В Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
ФотоВ Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
31 мая 2023 г. 23:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi