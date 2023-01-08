Катар и Chevron Phillips подписали соглашение на $6 млрд по развитию центра СПГ

Катарская национальная нефтегазовая компания Qatar Energy и американо-нидерланская корпорация Chevron Phillips подписали соглашение на сумму $6 млрд по развитию промышленного центра Рас-Лаффан.

Катарская национальная нефтегазовая компания Qatar Energy и американо-нидерланская корпорация Chevron Phillips подписали соглашение на сумму $6 млрд по развитию промышленного центра Рас-Лаффан.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Al Jazeera, об этом сообщил государственный министр по вопросам энергетики эмирата Саад бен Шарида аль-Кааби.

"Между сторонами подписано несколько соглашений по развитию промышленной зоны Рас-Лаффан, специализирующейся на нефтехимическом производстве", - указал аль-Кааби. Он добавил, что "стоимость совместного проекта составляет $6 млрд".

Министр сообщил, что в рамках проекта создана новая компания, 70% капитала которой принадлежит Qatar Energy, 30% - Chevron Phillips.

Промышленный центр Рас-Лаффан, расположенный в нескольких десятках километрах от катарской столицы Дохи, специализируется на производстве сжиженного природного газа (СПГ). Морской порт Рас-Лаффан является одним из крупнейших мировых центров по экспорту СПГ.