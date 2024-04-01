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Катар готовится к масштабному увеличению поставок газа

Катар готовится к масштабному увеличению поставок газа QatarEnergy зафрахтовала 19 газовозов в рамках четырех соглашений у судовых операторов из Азии для подготовки к росту добычи газа в Катаре.
Энергетика
1 апреля 2024 г. 03:37
Катар готовится к масштабному увеличению поставок газа

QatarEnergy зафрахтовала 19 газовозов в рамках четырех соглашений у судовых операторов из Азии для подготовки к росту добычи газа в Катаре.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба компании.

Министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби отметил, что компании из Китая CMES и Shandong MarineGroup предоставят по шесть судов каждая. Малайзийская MISC в свою очередь поставит три судна, а совместное предприятие южнокорейской Hyundai Glovis и японской Kawasaki Kisen Kaisha — четыре газовоза. Вместимость каждого судна составляет 174 тыс. куб. м.

Агентство Bloomberg сообщает, что Катару нужно больше газовозов, потому что страна намерена увеличить годовую производственную мощность Северного месторождения с нынешних 77 млн т до 142 млн т СПГ к 2030 году, чтобы восстановить лидерство на мировом рынке этого ресурса.

Страна планирует к 2030 году увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) на 85%.

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