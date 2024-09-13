Каспийский трубопроводный консорциум нарастил объемы транспортировки нефти

Объемы транспортировки нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) выросли по сравнению с прошлым годом.

Объемы транспортировки нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) выросли по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, об этом заявил генеральный директор КТК Николай Горбань на заседании управляющих органов в Алматы.

Он отметил, что к концу августа 2024 года на экспорт было отправлено 43,8 млн тонн сырой нефти, из порта Новороссийск отгружено 405 танкеров. В прошлом же году данные показатели составляли 42,7 млн тонн и 391 танкеров соответственно.

На заседании акционеры подвели финансовые итоги работы Каспийского трубопроводного консорциума.