Каспийский Политический Центр провел конференцию по влиянию COVID-19 на энергетический сектор

В ней приняли участие эксперты из Госдепартамента США, Агентства США по Международному Развитию, BP America, Chevron, SOCAR

16 июля Каспийский политический центр (КПЦ) собрал в рмках фиртуальной конференции высокопоставленных представителей Государственного департамента США и Агентства США по международному развитию (USAID); руководителей энергетических компаний BP America, Chevron и SOCAR; и должностных лиц энергетической политики стран Каспийского региона в целях обсуждения нынешнего кризиса энергетического рынка, вызванного пандемией COVID-19.

Как сообщает Report, исполнительный директор Каспийского Политического Центра Эфган Нифти открыл мероприятие приветственными словами, за которыми последовали вступительные ремарки участников дискуссии.

"Энергетическая безопасность была и остается важнейшим фактором в расчетах национальной безопасности стран и в общей повестке дня международных отношений, в которой Транскаспийский регион играет важную роль в качестве поставщика и маршрута транспортировки нефти и природного газа", - отметил Э. Нифти.

Курт Доннелли, заместитель помощника секретаря по энергетическим ресурсам Государственного департамента США; Хавьер Пьедра, заместитель помощника администратора USAID по странам Азии; Эльнур Солтанов, заместитель министра энергетики Азербайджана; Эльшад Насиров, вице-президент государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR по инвестициям и маркетингу; Джордж Чиковани, исполнительный директор Фонда развития энергетики Грузии; Роберт Шер, глава отдела международных отношений BP America; и Эми Конрой, директор по международным правительственным вопросам в Chevron, рассказали о текущем состоянии пандемии COVID-19 в Каспийском регионе, о ряде политических действий для поддержки энергетических поставщиков, о методах, применяемых глобальными энергетическими компаниями для поддержания критически важных партнерских отношений в регионе, о последствиях геополитического конфликта для региональной энергетической инфраструктуры и развития, а также о действиях, позволяющих системам распределения энергии заложить основу для восстановления.

"То, что необходимо в любое время, особенно в нынешнее, — это видение со стороны правительств, компаний, мыслителей, изобретателей и творческих людей. Именно такое видение дало нам Южный газовый коридор", - сказал Курт Доннелли, заместитель помощника министра энергетики в Государственном департаменте США.

"Транскаспийский газопровод поможет повысить энергетическую безопасность региона, укрепит его независимость и суверенитет, поможет региону стать более конкурентоспособным на энергетических рынках, поможет Южному Кавказу и Центральной Азии стать ключевыми платформами и будет содействовать межрегиональному сотрудничеству,” - поделился Хавьер Пьедра, заместитель помощника администратора USAID по странам Азии.

"Центрально-азиатский Региональный Рынок Электроэнергии (CAREM) будет продвигать энергетическую независимость региона путем создания прозрачной, интегрированной рыночной системы торговли электроэнергией, которая приведет к повышению надежности энергопотребления и снижению затрат на электроэнергию, и создаст благоприятную среду для процветания частного сектора. Партнерские отношения с частным сектором являются основой нашей стратегии. В USAID мы знаем, что частное предпринимательство является мощной силой, способствующей улучшению средств к существованию, укрепления сообществ и ускорения самообеспечения", - добавил он.

"Сейчас мы переживаем беспрецедентный период нехватки воды, и это создает много проблем для Азербайджана как для страны нижнего течения. Это подталкивает нас к расширению регионального сотрудничества и указывает на срочную необходимость продвигать энергию ветра и солнца", - сказал Эльнур Солтанов, заместитель министра энергетики Азербайджана.

"Теперь, когда Конвенция о статусе Каспийского моря подписана, а Южный газовый коридор практически полностью функционирует, ничто не сможет остановить транспортировку каспийских углеводородов в ЕС", - сказал Эльшад Насиров, вице-президент по инвестициям и маркетингу в SOCAR.

Большинство стран Каспийского региона зависят от добычи и экспорта углеводородов для поддержания местной экономики. Несмотря на то, что многим странам региона удалось сдержать распространение вируса путем принятия строгих мер по социальному удалению и внедрения комплексных многосекторных программ для устранения негативных последствий, связанных с этими мерами, объем инвестиций в энергетический сектор резко сократился вследствие COVID-19 пандемии, что, в свою очередь, привело к краткосрочным и долгосрочным шокам мирового энергетического рынка. Вебинар, модератором которого был член Совета КПЦ посол (в отставке) Роберта Ф. Секута, способствовал плодотворному обмену мнениями между участниками дискуссии о мерах по восстановлению и смягчению воздействия COVID-19, в частности об энергетической политике в Каспийском регионе для смягчения воздействия COVID-19 пандемии.

"У Chevron наблюдаются знаменательные симбиотические отношения с Казахстаном с 1993 года, когда мы подписали 40-летний контракт. С тех пор мы добыли 3,1 миллиарда баррелей нефти и инвестировали 1,9 миллиарда в казахстанских работников и социальные программы, а также 3,3 миллиарда в местные товары и услуги. Мы очень преданы местной экономике, людям, программам и окружающей среде. Мы также поддерживаем и помогаем казахстанским компаниям развивать устойчивые бизнес-модели. И в это действительно трудное время мы глубоко привержены нашему партнерству", - сказала Эми Конрой, директор по международным делам в Chevron.

"Региональное сотрудничество особенно важно для энергетического рынка Каспийского региона в свете необходимости доставки энергетических продуктов от стран-производителей к рынкам потребления. Вот почему нам нужен регион со стабильными правительствами и нормативно-правовыми актами; вот почему нам нужен мирный регион - регион, который стремится работать совместно с хорошими и надежными партнерами", - сказал Роберт Шер, руководитель международных отношений в BP America.

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы пригласить наших коллег в Вашингтоне и не только подумать о том, насколько хрупок Гянджинский коридор и Транскаспийский регион и как обеспечить военную и физическую безопасность коридора, который способствует энергетической безопасности Европы", - сказал Эльшад Насиров, вице-президент по инвестициям и маркетингу SOCAR.

В ходе вебинара выступавшие подчеркнули важность регионального сотрудничества между странами Большого Каспийского региона и энергетическими компаниями, действующими в регионе; геополитическое значение Южного газового коридора, Трансадриатического и Транскаспийского трубопроводов для обеспечения возможности эффективных поставок углеводородов на прибыльные рынки Восточного Средиземноморья и Европы.

Участники дискуссии также подчеркнули необходимость поиска новых транспортных маршрутов, диверсификации источников энергии и улучшения производства возобновляемой энергии для обеспечения энергетической безопасности. Спикеры отметили необходимость соблюдения обязательств по достижению задач в сфере зеленой энергетики, поставленных еще до начала пандемии, и сотрудничества государственных и частных субъектов в целях содействия дальнейшему развитию каспийского энергетического сектора.