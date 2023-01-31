Каспийский бассейн останется основным источником экспорта газа по расширенному TAP

При расширении мощности Трансадриатического газопровода (TAP) Каспийский бассейн останется основным источником экспорта газа.

При расширении мощности Трансадриатического газопровода (TAP) Каспийский бассейн останется основным источником экспорта газа по нему.

Об этом в интервью Report заявил управляющий директор трубопроводной компании TAP AG Лука Шиппати (Luca Schieppati).

Вчера оператор газопровода объявил, что компания приступает в первому этапу расширения этой линии, которая позволяет газу с азербайджанского месторождения "Шахдениз" транспортироваться на европейские рынки, в первую очередь Грецию, Болгарию и Италию. Таким образом, дополнительные 1,2 млрд кубометров газа, которые позволит прокачать расширенный ТАР, также, скорее всего, будет из Азербайджана.

"Расширение газопровода - это сложный проект, который требует долгосрочных обязательств как от грузоотправителей, так и от покупателей газа. Второй этап обязывающих предложений по рыночному тестированию будет приниматься в течение 2023 года, и заинтересованные стороны могут подать свои заявки. Поскольку эти регулярные открытые сезоны структурированы таким образом, чтобы постепенно проверять требования рынка, TAP нацелен удвоить пропускную способность трубопровода к 2027 году", - сказал Л. Шиппати.

Дать более детальную информацию он отказался, сославшись на конфиденциальность и нормативные ограничения.

"Мы не можем раскрывать информацию о наших существующих грузоотправителях или организациях, которые выражают заинтересованность в бронировании мощностей TAP. Но есть список всех зарегистрированных с ТАР сторон, которые имеют право бронировать мощности газопровода", - отметил он. В их числе все акционеры газопровода, Azerbaijan gas sales company, которая продает газ партнеров месторождения "Шахдениз". В целом в списке 27 компаний.

Отвечая на вопрос о том, какие компании или страны забронировали эти дополнительные мощности, которые будут введены в строй с 2026 года, управляющий директор ТАР сообщил, что это сделано со стороны Италии и Албании.

В 2013 году ТАР получил исключение из требований Третьего энергетического пакета, запрещающего участникам газового рынка заниматься транспортировкой газа и обязывающее предоставлять 50% его мощности третьим сторонам. Это позволяет TAP транспортировать газ только по долгосрочным контрактам его купли-продажи с месторождения "Шахдениз- 2".

По словам Шиппати, существующее освобождение от требований европейского регулятора для TAP охватывает также расширение этой трубы как минимум до 20 млрд кубометров в год, и полностью покрывает все долгосрочные контракты на прокачку газа. Это не относится к тем мощностям, которые на краткосрочной основе предлагаются на рынке.