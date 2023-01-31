Каспийский бассейн останется основным источником экспорта газа по расширенному TAP

При расширении мощности Трансадриатического газопровода (TAP) Каспийский бассейн останется основным источником экспорта газа по нему.
Об этом в интервью Report заявил управляющий директор трубопроводной компании TAP AG Лука Шиппати (Luca Schieppati).
Вчера оператор газопровода объявил, что компания приступает в первому этапу расширения этой линии, которая позволяет газу с азербайджанского месторождения "Шахдениз" транспортироваться на европейские рынки, в первую очередь Грецию, Болгарию и Италию. Таким образом, дополнительные 1,2 млрд кубометров газа, которые позволит прокачать расширенный ТАР, также, скорее всего, будет из Азербайджана.
"Расширение газопровода - это сложный проект, который требует долгосрочных обязательств как от грузоотправителей, так и от покупателей газа. Второй этап обязывающих предложений по рыночному тестированию будет приниматься в течение 2023 года, и заинтересованные стороны могут подать свои заявки. Поскольку эти регулярные открытые сезоны структурированы таким образом, чтобы постепенно проверять требования рынка, TAP нацелен удвоить пропускную способность трубопровода к 2027 году", - сказал Л. Шиппати.
Дать более детальную информацию он отказался, сославшись на конфиденциальность и нормативные ограничения.
"Мы не можем раскрывать информацию о наших существующих грузоотправителях или организациях, которые выражают заинтересованность в бронировании мощностей TAP. Но есть список всех зарегистрированных с ТАР сторон, которые имеют право бронировать мощности газопровода", - отметил он. В их числе все акционеры газопровода, Azerbaijan gas sales company, которая продает газ партнеров месторождения "Шахдениз". В целом в списке 27 компаний.
Отвечая на вопрос о том, какие компании или страны забронировали эти дополнительные мощности, которые будут введены в строй с 2026 года, управляющий директор ТАР сообщил, что это сделано со стороны Италии и Албании.
В 2013 году ТАР получил исключение из требований Третьего энергетического пакета, запрещающего участникам газового рынка заниматься транспортировкой газа и обязывающее предоставлять 50% его мощности третьим сторонам. Это позволяет TAP транспортировать газ только по долгосрочным контрактам его купли-продажи с месторождения "Шахдениз- 2".
По словам Шиппати, существующее освобождение от требований европейского регулятора для TAP охватывает также расширение этой трубы как минимум до 20 млрд кубометров в год, и полностью покрывает все долгосрочные контракты на прокачку газа. Это не относится к тем мощностям, которые на краткосрочной основе предлагаются на рынке.