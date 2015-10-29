​Карло Малакарне: Snam все еще заинтересован в TAP

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ "Ни один из акционеров, участвующих в проекте Трансадриатического трубопровода (TAP) не намерен продавать свою долю".

Как сообщает Report, об этом заявил президент заинтересованной в проекте итальянской компании Snam Карло Малакарне.

По словам К.Малакарне, руководимая им компания намерена приобрести долю в TAP: "Несмотря на то, что Snam все еще заинтересован в TAP, пока ни один из акционеров не намерен продавать свою долю".

Отметим, что в интервью агентству Reuters глава Snam рассказал о намерении компании приобрести 20% доли участия в TAP и готовности заплатить за нее примерно 400 млн. евро.

Добавим, что президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев в одном из интервью сообщил о том, что норвежская компания Statoil может продать свою долю в проекте. Некоторые источники отмечают, что компания BP также намерена выйти из проекта, а малайзийская компания Petronas хотела бы стать одним из его акционеров.

Напомним, что в проекте TAP доля участия каждой из компаний BP, SOCAR и Statoil составляет 20%, Fluxys - 19%, Enagas - 16%, Axpo - 5%.