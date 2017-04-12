Карло Календа: TAP удовлетворит 13% газовых потребностей Италии

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Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Трансадриатический трубопровод (TAP), призванный поставлять азербайджанский газ в Европу, на первоначальном этапе удовлетворит 13% газовых потребностей Италии.

Как сообщает Report, об этом заявил итальянский министр экономического развития Карло Календа.

Министр подчеркнул важность проекта ТАР для энергетической безопасности Италии. Он также добавил, что ТАР имеет значение с точки зрения диверсификации источников энергии.

Отметим, что 19 сентября 2013 года были подписаны соглашения сроком на 25 лет с 9-ю компаниями - европейскими покупателями газа "Шахдениз". Из первоначальных поставок объемом 10 млрд кубометров по 1 млрд предусмотрено для обеспечения Греции и Болгарии, а остальные объемы предназначены для покупателей в целях обеспечения Италии и центров прилегающих рынков сбыта.

По трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, планируется поставлять в Европу газ, добываемый в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии.