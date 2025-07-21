Карбамидный завод SOCAR экспортирует свою продукцию в более чем 15 стран

Карбамидный завод SOCAR экспортирует свою продукцию в более чем 15 стран

Карбамидный завод Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в настоящее время экспортирует свою продукцию в более чем 15 стран.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил начальник производственного отдела завода Шохрат Мирзаев.

По его словам, карбамидные удобрения в основном экспортируются в Турцию, Грузию, США, Аргентину и Бразилию. "Индия является одним из крупнейших производителей удобрений в мире, но мы также продаем им карбамидные удобрения", - сказал он.

Он отметил, что годовая производственная мощность карбамидного завода SOCAR составляет 650–660 тыс. тонн. "В 2024 году этот показатель превысил 652 тыс. тонн. Наша цель — достичь еще более высоких объемов. Завод полностью покрывает потребности внутреннего рынка. Первоначально проектом предусматривалось, что 30% продукции будет направляться на внутреннее потребление, а 70% — на экспорт. Однако в настоящее время для обеспечения внутренних потребностеq достаточно и 20%", - добавил Мирзаев.